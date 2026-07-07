Румънското Министерство на националната отбрана засече група дронове на около 20 км източно от Змийския остров в Черно море, в непосредствена близост до границата между Румъния и Украйна, съобщиха от ведомството.

В отговор на ситуацията два изтребителя Eurofighter Typhoon от състава на италианските военновъздушни сили, дислоцирани в 57-ма авиобаза „Михаил Когълничану“, са вдигнати по тревога за наблюдение на въздушната обстановка.

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По информация на румънските власти не е установено неразрешено навлизане в националното въздушно пространство. Въздушната тревога е била отменена в 11:05 ч. местно време.

Като предпазна мярка жителите на окръг Тулча получиха предупреждение чрез националната система Ro-Alert за възможна опасност от падащи обекти вследствие на активността в района на границата.

Редактор: Иван Иванов