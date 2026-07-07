Преди време американският президент Доналд Тръмп определи НАТО като „хартиен тигър” и обвини съюзниците в липса на лоялност. Поводът беше войната в Близкия изток. Днес лидерите от НАТО се събират на двудневна среща в Турция.

„Хартиен тигър” ли е Алиансът? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачите Румяна Босева и Енея Георгиева и икономистът Георги Вулджев.

Втората тема в предаването беше за спецоперацията на МВР в Габрово.

Редактор: Ина Григорова