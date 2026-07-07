Властите в Гърция вече дават между 100 и 3000 евро на хората, които сигнализират за фалшиви или нерегистрирани касови бележки. Как става проверката само с едно сканиране на телефона, кой има право на награда и важи ли това и за българските туристи? Темата коментира икономистът Плутархос Маридакис в ефира на „Здравей, България”.

Той обясни, че това не е нова мярка - тя съществува от 2022 г., но от края на 2023 г. властите в страната са започнали да дават бонуси на хората, които проверяват касовите бележки.

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"Процедурата е лесна - чрез специално приложение се сканира QR кода на бележка и се изпраща на данъчните за проверка. Парите не се дават само ако се установи някакво нарушение. Има над 250 000 изпращания на касови бележки. Целта е да не се случват нарушения. Много фирми не искат да бъдат проверявани", обясни той.

Маридакис обясни, че бонусите са в диапазона между 100 и 3000 евро. "Ако нарушение е на касова бележка на стойност 5 евро, ще взема 100. По същия начин, ако нарушението е на стойност 5000 евро, то бонусът ще бъде на стойност 3000 евро", разясни икономистът.

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Редактор: Никола Тунев