Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп заявиха при първото си съвместно изявление в Анкара, че са много добри приятели и си дадоха взаимно високи оценки на лидерските си качества. Американският държавен глава пристигна в турската столица за срещата на върха на НАТО, която ще се проведе във вторник и сряда.

„Искам да подчертая колко е важно това посещение. Срещата на върха на НАТО се провежда в Анкара и всички лидери се събират в нашата страна. Фактът, че скъпият ми приятел Тръмп ще бъде с нас, ще ни даде още сила“, заяви Ердоган при разговора им в президентския дворец „Бештепе“, съобщава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Държавните и правителствени ръководители пристигат в Анкара за срещата на върха на НАТО

Тръмп също заяви, че с Ердоган са големи приятели и го поздрави за свършеното, давайки за пример летището, на което е кацнал, и пътищата, по които е минал.

„Вие сте много добър лидер - лидер, уважаван в целия свят. Имаше химия между нас, имахме много добри отношения. Турция, с лидерството на президента Ердоган, стана една изключително силна страна“, заяви Тръмп.

Редактор: Маргарита Стоянчева