В турската столица Анкара започва Срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиерът Румен Радев.

В състава на българската делегация са включени министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов. Деня преди форума премиерът Радев ще бъде гост на приема за държавните и правителствени ръководители с домакин президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган.

Снимка: Министерски съвет

Радев пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с "Боташ". Така договорните отношения между турската газова компания и "Булгаргаз" са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет.

Договорът с „Боташ” се замразява за 15 месеца след срещата Радев-Ердоган



Във вторник и сряда фокусът силите от Алианса ще поставят върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украйна и напрежението в Близкия Изток.

Основната тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Срещата се провежда в решаващ момент от историята на НАТО, когато Съединените щати се готвят да се оттеглят от традиционната си роля като основен гарант за сигурността на Европа.

Главният секретар на Алианса Марк Рюте заяви: "Днес няколко съюзници официално ще обявят предстоящата доставка на десетия самолет Airbus A330 за международния флот от многофункционални самолети-цистерни. Съюзниците ще стартират и нов многонационален проект, насочен към самолета Airbus A400M. Това първо съобщение на НАТО е отличен пример за многонационално сътрудничество в действие. Платформите на Airbus се основават на силно европейско индустриално лидерство, тясно сътрудничество между НАТО и Европейския съюз, както и на приноса на индустриални партньори от Съединените щати".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Анкара.

Снимка: АП, БТА

"В Анкара ни предстои важна работа. Очакваме силна и продуктивна среща на върха на НАТО. Сега са необходими решения, които да осигурят по-голяма защита на нашия народ, повече възможности за нашата отбрана и още по-силно сътрудничество в областта на сигурността между Украйна, Европа и САЩ", заяви Зеленски при пристигането си в турската столица.

Той подчерта, че за днес са насрочени десетки двустранни срещи с лидери като част от Форума на отбранителната промишленост в рамките на срещата на върха на НАТО, както и подписването на нови споразумения за безпилотни летателни апарати и други договорености с партньорите.

"Ще продължим да работим за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. Новите системи, ракетите за тях и въпросът с лицензите за производство - всичко това е наш приоритет. Благодарни сме на всички, които помагат на Украйна с конкретни действия", добави президентът на Украйна.

Американският президент Доналд Тръмп също пристигна в Анкара. Той беше посрещнат от турския си колега Реджеп Тайип Ердоган на летище "Есенбога" в Анкара, като по-късно ще се състои и приветствена церемония в президентския дворец, информира Анадолската агенция.

Снимка: АП, БТА

След това двамата лидери ще проведат двустранни разговори и среща на ниво делегации, на която ще бъдат обсъдени регионални и международни въпроси. Очаква се Тръмп и Ердоган да дадат и съвместна пресконференция.

Снимка: АП, БТА

В Анкара президентът на САЩ ще има срещи също така с колегите си от Украйна и Сирия Володимир Зеленски и Ахмед аш Шараа.

Редактор: Ивета Костадинова