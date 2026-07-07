Европейската част на НАТО да стане още по-силна - това са очакванията на бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов по отношение на срещата на върха на НАТО, която се провежда днес и утре в Анкара. В ефира на NOVA NEWS той открои важността на иновациите и индустриалното сътрудничество.

По думите му най-важният сигнал е свързан с възможността страните от Европа да подкрепят Украйна и да се възползват от натрупания опит на воюващата през последните години страна. Според бившия министър на отбраната този опит ще бъде най-ценната инвестиция в „НАТО 3.0“, в придобиване на нови способности и в увеличаване на капацитета с цел възпиране на бъдеща агресия от Русия към европейски страни.

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Шаламанов коментира, че индустриалното сътрудничеството с Украйна е най-мощният ускорител за отбраната на Европа и именно затова България трябва сериозно да помисли как да се възползва от подписаното споразумение за сигурност с Украйна, тъй като „това е най-важният инструмент за модернизация на българската армия и за трансформация на българската индустрия“.

По отношение на членството на Украйна в НАТО и ЕС, той посочи: „Въпросът с членството в ЕС на Украйна вече е в ход. Въпросът за членството в НАТО към момента не е на дневен ред, тъй като има съгласие, че приоритет е прекратяване на руската агресия“, заяви Шаламанов и допълни, че към този момент НАТО има изключително тесни отношения с Украйна.

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Акцент в срещата на върха на НАТО в Турция е и участието на президента на САЩ Доналд Тръмп. „Неговата роля е ролята на президент на най-мощната страна в НАТО, която е стълб в развитието на алианса. Тази роля е насочена към адресиране на трудните въпроси, каквито могат да бъдат поставени само от лидер от калибъра на Тръмп като президент на САЩ, от друга страна към решаването на тези трудни въпроси в съгласие”, смята бившият министър на отбраната. Той добави, че президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган също има изключително важна роля поради позицията на страната що се отнася до армията, икономиката и географското ѝ разположение.

По отношение на споделената отбрана Шаламанов заяви, че това е била основната цел на усилието на България да бъде част от НАТО и ЕС. По думите му как страната ни ще използва възможностите от това членство, зависи от решенията, които взимат българските институции. „Дори с трудности България реализира много ползи от членството в НАТО и ЕС. Най-съществената трансформация предстои, затова е толкова критично как днес ще работим в НАТО и ЕС”, каза още той.

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Бившият министър на отбраната посочи, че следващата среща след тази в Анкара е предвидена да се проведе в Тирана, Албания, което е силен сигнал към Югоизточна Европа и към страни като Турция, които са ключови съюзници.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова