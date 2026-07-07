Турските власти задържаха двама журналисти преди срещата на върха на НАТО, която започна във вторник в Анкара. За арестите съобщиха медиите, в които те работят, както и местна правозащитна организация.

През последните месеци в страната бяха извършени десетки арести на журналисти и активисти, смятани за критици на президента Реджеп Тайип Ердоган, който е домакин на лидерите на Алианса на започващия двудневен форум.

Държавните и правителствени ръководители ще се срещнат в Анкара за срещата на върха на НАТО

Опозиционният сайт BirGün съобщи, че неговият репортер Кайхан Айхан, който отразява процеса срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, е бил задържан в дома си в Истанбул в понеделник вечерта. Обвинението срещу него е за публикуване на „фалшиви новини”, като се очаква той да бъде изправен пред съда още днес.

Междувременно правозащитната организация MLSA съобщи, че журналистът Хазар Дост също е бил задържан в Истанбул, докато е пазарувал в магазин за хранителни стоки. Обвиненията срещу него са свързани с участието му в антиправителствен протест през 2018 г.

Дост вече беше оправдан веднъж по това дело, но прокуратурата обжалва решението. Очаква се и той да бъде отведен в съда днес.

Редактор: Мария Барабашка