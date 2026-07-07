Наследството от безхаберието по отношение на пътната безопасност е ужасяващо. Това каза в предаването „Челюсти” Ангел Попов, бивш заместник-министър на транспорта. По думите му Държавната агенция по пътна безопасност, която е под шапката на Министерски съвет, не прави нищо.

„От годините, когато е създадена с идеята да обедини усилията на всички министерства и организации (тя е с огромни права и страхотни задължения) – нито използва правата си, нито изпълнява задълженията си. Тази агенция трябваше да е контролният орган, който да натиска всички други да си вършат работата”, каза Попов.

За какво се харчат парите, събрани от глоби и електронни фишове?

Бившият директор на КАТ Тенчо Тенев посочи, че Държавната агенция по пътна безопасност е пряко подчинена на министър-председателя, не само на МС. Според него сегашният премиер има волята и дисциплината да извърши промени.

„В тази държавна агенция има закупени два специализирани автомобила, чиято стойност е 2 милиона и половина лева. Тези автомобили са оборудвани с радарни системи, които проучват пътното платно, настилките на пътя. Тези автомобили от година и половина стоят заключени в един гараж и никой не ги ползва. Толкова пари се откраднаха от пътищата, а никой няма файда да се установи, че има некачествена настилка или че ширината на пътното платно е с един-два сантиметра по-малка”, категоричен беше Тенев.

Според него премиерът трябва да назначи ръководство, което да си разбира от работата.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова