Шест месеца след тежката катастрофа, при която 9-годишната Криси загива, след като автомобилът на семейството е ударен от тежкотоварен камион, започва съдебната битка за справедливост. Родителите ѝ, които оцеляват при жестокия сблъсък, днес застават пред съдебната палата във Велико Търново с надеждата виновният за трагедията да понесе отговорност.

При инцидента, 65-годишен турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, преминава в насрещното платно и удря кола, в която се движат мъж, жена и 9-годишното им дете. Тогава той бяга, след което е заловен и е под постоянен арест. Делото минава по реда на съкратеното съдебно следствие. Родителите и защитата се притесняват, че може да се стигне до забавяне на делото.

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"Настоявам за максимална присъда. Каквато и да е, тя няма да бъде достатъчна. Спомням си абсолютно всичко от катастрофата. Камионът затвори цялото платно, ние нямаше къде да отидем. Мъжът ми не може да ходи, а психическото състояние и на двама ни не е добро. Трябва се изправим в съда заради детето ни", каза майката на Криси Соня.

"Съдебното заседание тръгна по реда на съкратеното съдебно следствие. Обвиняемият не признава фактите, такива каквито са. Престъплението е изключително тежко с трагични последици за семейството. Максималната присъда в случая е до 20 години, която ще бъде редуцирана с 1/3, ако делото бъде продължено по съкратеното следствие", казаха защитниците на семейството.

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