Магнитски е закон, приет в САЩ, след като в Русия се заграбва американски бизнес. Идеята му е да не позволи да се разпространи „отровата” в демократичните страни и затова се санкционират корупционните пари и хората, извършващи тези практики. Затова законът е нещо средно между превенция и рестрикция – никой не отива в затвора, но има определени забрани. В България не може да се въведе подобен акт, без да има законово основание и основание в правото на Европейския съюз, който да репликира санкциите по Магнтински. Това каза адвокат Александър Кашъмов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Адвокат Емил Георгиев посочи, че „беше изключително комично, че след като стана ясно, че на Пеевски са наложени санкции по Магнитски през 2021 г., имаше съобщение от прокуратурата. В него се казва – най-вероятно заради наши разследвания американците са се задействали”. „По поредица сигнали срещу Пеевски имаше проверки на прокуратурата и от тогавашното КПКОНПИ. Самата прокуратура обаче влезе в противоречие, като поиска данни от американското финансово министерство, опитвайки се да разбере на какво основание са наложени санкциите. След което отново образува предварителна проверка, която беше прекратена с отказ да бъде образувано разследване поради липса на достатъчно данни”, допълни адвокатът.

Георгиев посочи, че Делян Пеевски, въпреки изявлението, че санкциите не важат у нас, се притеснява. „Той, като физическо лице, заедно с още 4-5 дружества, в които има участие, води дело в САЩ, опитва се да се извади от списъка. Делото обаче е в застой. Защитната му теза е, че за периода, през който е санкциониран, е бил само народен представител и то от опозиционна политическа сила”, обясни още адвокатът.

Има сериозни въпроси около полетите на Пеевски, но обществото трябва да знае на какво основание са събирани данните, смятат експерти

Кашъмов подчерта, че санкционираните по Магнитски не могат свободно да оперират с банкови средства.

Георгиев смята, че „част от неформалната власт на Пеевски се базира върху компроматни бази данни, събирани във времето”. По отношение на достъпа до PNR данните адвокатът каза, че те могат да се използват в рамките на наказателно производство, но при тежки престъпления. Също така е необходимо да има оперативно дело. „Друг е въпросът дали по случая с полетите на Пеевски има оперативно дело, в хода на което да се осъществи достъп до тези данни. Демерджиев трябва да каже”, посочи още адвокатът. Също така беше категоричен, че ако има нещо нередно при достъпа до тези данни, това трябва да се оповести. „Не бива да се смесва нерегламентираният достъп с автентичността на данните. Доколкото разбирам, тази автентичност не се оспорва от Делян Пеевски. Неговата контратеза беше – личен живот и нерегламентиран достъп”, посочи още Георгиев.

Кашъмов даде още един акцент – предложението за закриване на Комисията по досиетата, която работи вече 20 години. Той обясни, че задачата на създаването на тази комисия е била да се премахне селективното изваждане на компромати и натиска върху отделни фигури. По негови думи нейното отпадане означава връщане на компроматите.

По отношение на полетите Георгиев е на мнение, че „работата не изглежда съвсем чиста”. По негови думи в обществото става все по-нормално адвокатско дружество да купува самолетни билети за видна политическа фигура, а това е проблем.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова