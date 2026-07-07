Договорът с "Боташ" е замразен след разговор между Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган. Какво означава това за България и ще спре ли плащанията по споразумението? Темата коментира в ефира на "Здравей, България" директорът на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.

В началото той обясни, че не знаем какво е договорено все още, тъй като информацията е само за замразяване на този договор. "България не плаща от лятото на 2024 г., а плаща само когато внася танкер с втечнен газ и го доставя до българската граница. От 2022 г. знаем, че "Боташ" се опитва да влезе на пазара за природен газ в Югоизточна Европа и подозирам, че договорките ще са на тази тема", уточни той.

Договорът с „Боташ” се замразява за 15 месеца след срещата Радев-Ердоган

"В контекста на спирането на руския природен газ, връзките с Турция ще станат изключително важни за пълната диверсификация на Европа. Терминалите на южната ни съседка са полупразни и могат да бъдат използвани. Страната може да се превърне в ключов играч на тази сцена. Тази година е ключова, защото "Боташ” предоговаря споразумението с "Газпром", каза още Владимиров.

"Турската страна се опитва да разшири коридора на „Странджа-1”, от където внасяме газ и да изнася между 7 и 8 млрд. куб. м. в бъдеще. Това може да е възможност за нас само ако осигурим ниски такси за пренос и не се превърнем "троянски кон" на руски газ", обясни експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев