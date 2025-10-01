Съгласен съм, че прекалено се политизира темата, но чисто от експертна гледна точка няма как да бъде използван този договор. Това каза бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS за договора с турската енергийна компания “Боташ”.

По думите на премиера Росен Желязков той струва 6 млрд. лева на страната ни и поставя под риск от неплатежоспособност “Булгаргаз”. Според него казусът поставя въпроса до колко дългосрочни решения могат да се взимат от правителства с много кратък мандат. Вицепрезидентът Илияна Йотова върна топката, критикувайки работата на управляващите относно енергийната стратегия.

“Мисля, че е крайно време управляващите да си намерят нова дъвка. Стига с тези измислени тези. Все повече и повече експерти казват, че единствената надежда при затваряне на “Турски поток” остава този договор, за да може да получава Сърбия, която не е член на ЕС, Унгария и Словакия природен газ, който ще спре, когато се прекрати този договор”, коментира бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков.

“Той става рентабилен с неговото използване. То беше спряно изкуствено веднага, след като служебното правителство подаде оставка, защото беше обявено едно много голямо проучване за капицет във връзка с тези 13 години”, обясни той.

По думите му като не се използва договора, няма как да не задлъжнеем.

“Съгласен съм, че прекалено се политизира темата, но чисто от експертна гледна точка няма как да бъде използван този договор. Няма потребление за този газ, който може да бъде взиман през турските терминали. Не съм съгласен, че договорът е спрян изкуствено. Няма как да бъде използван, когато цената му е такава, а има газ на по-ниска цена”, коментира Куюмджиев.

Божков обясни, че има по-евтин газ, но той е руски. “Този от “Боташ” е турски газ, но също е купуван от Русия. 80% от тръбопроводния газ в Турция засега е руски, докато не тръгнат новооткритите находища в Черно море”.

Куюмджиев обясни, че в България може да влиза газ по 5 начина. “Единият е през “Турски поток”, където газът идва от Русия. Всички го знаят. Вторият начин е през гръцкия терминал Ревитуса край Атина. Там никой не знае какъв е газът - много е вероятно да е втечнен газ от САЩ, от Аржентина. Третият начин е през новата връзка с Гърция, където влиза азербайджански газ. Четвъртият начин е чрез тръбопровода в Александруполис. “Булгартрансгаз” притежава 20% от него, но той от година не работи. Петият начин е този договор с “Боташ”. Аз не разбирам защо има пети начин и при това при тези цени. Разтоварването и докарването до България на газа от Ревитуса и Александруполис струва около 5 евро за мегаватчас (MWh), докато само транспортът от турската мрежа струва 9 долара”.

Той обясни, че ако се спре изцяло руският газ, тогава ще има смисъл от “Боташ”.

Според Божков турците трябва да са луди, за да не поставят условията си и то сега, когато е вероятно спирането на руския газ. “Този договор вероятно има някакви възможности да бъде прекратен по чисто технически или юридически причини”.

“В условията на подписване на договора и на вероятността сега да бъде преустановено подаването на руски газ все по-ясно става защо няма клаузи за прекратяване на договора и защо са толкова големи неустойките”, допълни Божков.

Редактор: Ивайла Митева