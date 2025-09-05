“Газпром” и Китайската национална петролна корпорация подписаха във вторник правно обвързващ меморандум за разбирателство за изграждане на два газопровода - “Силата на Сибир 2” и Союз Восток”. Те ще осигурят 50 млрд. кубика газ за 30 години, който ще бъде по-евтин. Как това ще се отрази на Европа коментира в ефира на “Денят на живо” по NOVA NEWS бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев.

По думите на експерта това ощетява континента, защото новият газопровод “Силата на Сибир 2” всъщност тръгва от находищата в северните части на Сибир, които до този момент са били свързани с Европа.“Те ще продължат да бъдат, но очевидно основният фокус на продажба на Русия се мести на изток”, обясни Куюмджиев.

Според него строителството на този огромен газопровод ще отнеме години, затова нищо няма да се промени в скоро, но ще настъпи момент, в който газът в Европа ще поскъпне. “В средносрочен план, следващите 20-30 години, Европа ще попадне в един тежък капан, който сама си подготвя”, коментира той.

“Газът най-евтино се транспортира по тръби. Около Европа има газ - в Русия, в Азербайджан, в Иран, но няма тръби оттам дотук. Всички останали методи за транспортиране са скъпи и видяхме какво стана - цените на газа се вдигнаха три пъти”, обясни експертът.

“Предполагам, че когато в даден момент се спре изцяло руският газ, цените ще се вдигнат още повече понеже няма достатъчно втечнен газ или той идва от много далеч. Общо взето, не е много хубаво това, което се случва”, допълни бившият зам.-министър на енергетиката.

