Дебатът за високите цени продължава

Ще дадат ли ефект мерките на държавата срещу високите цени в магазините? Темата в студиото на „Твоят ден” коментираха Васил Тодоров, зам.-председател на УС на БТПП и доц. Косьо Стойчев. 

Имаше категорична покана от страна на премиера в отношенията търговски вериги и български производители да се наложат и спазват коректни и лоялни търговски взаимоотношения”, коментира Васил Тодоров. 

При около 4 хиляди проверки, които НАП е направила до момента на търговци на хранителни продукти, констатираните нарушения по линия на необосновано високи цени са над 300, тоест под 10%, което за нас не представлява проблем, който изисква такава съществена законодателна инициатива към момента”, посочи той. 

По думите му мерките, които в момента са предвидени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, биха породили евентуално стабилизиращ ефект едва след шест месеца. „Тези мерки по-скоро имат за формална цел да преодолеят определени структурни проблеми. Във всичките разговори, които в момента се правят и фокусирайки се върху тези два законопроекта, дискусията не минава в обсъждане на първопричините. До момента не видяхме никакъв анализ, който да касае повишените транспортни разходи”, заяви Тодоров.

В дискусиите досега не сме усетили намерение за репресивност, но фактът, че КЗК от регулаторен орган се превръща в контролиращ цените и начина на ценообразуване създава една огромна възможност при желание от страна на управляващите да надхвърлят законовите правомощия на комисията и в някои случаи да я използват за така наречената бухалка”, смята той.

Според доц. Стойчев мерките на властта са командно-административни. „Те могат да доведат до това веригите да се опитат, и въобще всичките играчи на пазарната верига, да спрат да увеличават цените. Но без да разберем на какво се дължи това увеличение в един откровен разговор, който да бъде подкрепен с данни, много трудно това може да продължи дълго. Няма никакъв смисъл от политика, която за момента задържа повишаването на цените, а оставя проблема такъв, какъвто е”, заяви той. 

Трябва да си зададем въпроса как допуснахме големи компании, които изиграха ролята на чадъри, да сложат ръка върху цялото пазарно място в големите ни градове и да могат да диктуват правилата на пазара в нашата страна. Това е грешка и дефект на българското устройствено планиране, което допусна огромни магазини, които имат огромни паркинги да се разположат в централната градска част и да изконсумират всички пазарни възможности за появата на други пазарни субекти около тях”, посочи Стойчев.

Тази система сега е решила да се активира. Втората част на въпроса е до какъв процент тя е решила да се активира и кои са пазарните механизми, които да попречат на този процес и да внесат регулация”, допълни още той.

Редактор: Ивета Костадинова

