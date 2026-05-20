Ще дадат ли ефект мерките на държавата срещу високите цени в магазините? Темата в студиото на „Твоят ден” коментираха Васил Тодоров, зам.-председател на УС на БТПП и доц. Косьо Стойчев.

„Имаше категорична покана от страна на премиера в отношенията търговски вериги и български производители да се наложат и спазват коректни и лоялни търговски взаимоотношения”, коментира Васил Тодоров.

„При около 4 хиляди проверки, които НАП е направила до момента на търговци на хранителни продукти, констатираните нарушения по линия на необосновано високи цени са над 300, тоест под 10%, което за нас не представлява проблем, който изисква такава съществена законодателна инициатива към момента”, посочи той.

По думите му мерките, които в момента са предвидени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, биха породили евентуално стабилизиращ ефект едва след шест месеца. „Тези мерки по-скоро имат за формална цел да преодолеят определени структурни проблеми. Във всичките разговори, които в момента се правят и фокусирайки се върху тези два законопроекта, дискусията не минава в обсъждане на първопричините. До момента не видяхме никакъв анализ, който да касае повишените транспортни разходи”, заяви Тодоров.

„В дискусиите досега не сме усетили намерение за репресивност, но фактът, че КЗК от регулаторен орган се превръща в контролиращ цените и начина на ценообразуване създава една огромна възможност при желание от страна на управляващите да надхвърлят законовите правомощия на комисията и в някои случаи да я използват за така наречената бухалка”, смята той.

Според доц. Стойчев мерките на властта са командно-административни. „Те могат да доведат до това веригите да се опитат, и въобще всичките играчи на пазарната верига, да спрат да увеличават цените. Но без да разберем на какво се дължи това увеличение в един откровен разговор, който да бъде подкрепен с данни, много трудно това може да продължи дълго. Няма никакъв смисъл от политика, която за момента задържа повишаването на цените, а оставя проблема такъв, какъвто е”, заяви той.

„Трябва да си зададем въпроса как допуснахме големи компании, които изиграха ролята на чадъри, да сложат ръка върху цялото пазарно място в големите ни градове и да могат да диктуват правилата на пазара в нашата страна. Това е грешка и дефект на българското устройствено планиране, което допусна огромни магазини, които имат огромни паркинги да се разположат в централната градска част и да изконсумират всички пазарни възможности за появата на други пазарни субекти около тях”, посочи Стойчев.

„Тази система сега е решила да се активира. Втората част на въпроса е до какъв процент тя е решила да се активира и кои са пазарните механизми, които да попречат на този процес и да внесат регулация”, допълни още той.

