КЕВР започва извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД. Тя е по сигнал от Омбудсмана на България във връзка с множество жалби от жители на гр. Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода.

Според потребителите горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55°C, а в определени часове е хладка и дори студена.

В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява задълженията си за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от КЕВР Показатели на качество на топлоснабдяването, сочат от КЕВР.

Заради зачестилите аварии: КЕВР с извънредна проверка в „Топлофикация София”

При констатиране на нарушения от страна на „Топлофикация Перник“ АД Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки. След приключване на извънредната проверка резултатите от нея ще бъдат оповестени.

Редактор: Цветина Петрова