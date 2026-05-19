Премиерът Румен Радев проведе този следобед среща с представители на търговските вериги. След нея стана ясно, че принципно диалог между страните има, но тепърва ще става ясна по-конкретната позиция на търговските вериги около проектите на закони, предложени от „Прогресивна България”, които вече бяха приети на първо четене.

„Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на надценките, така и при нас ние не предлагаме таван на надценките. Но както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така и искаме и при нас тя да бъде изсветлена”, заяви Румен Радев.

Премиерът допълни още, че българските граждани заслужават качествени храни и прозрачни процеси.

„Убеден съм, че всички осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща покупателна способност”, обърна се Радев към участниците в срещата.

„Българските граждани заслужават на първо място качествени храни, прозрачни и аргументирани процеси на ценообразуване. Институциите са готови да работят за това. Очаквам вашите предложения”, каза Радев.

„Ще разгледаме какви ангажименти и доброволни мерки са приели големите търговски вериги в държави като Гърция, Франция, Португалия, Хърватия. Аз предполагам, че вие също сте запознати с това. И ще очакваме и вашите идеи, предложения и евентуално ангажименти”, допълни Радев.

След срещата търговските вериги обясниха съображенията си спрямо предложените мерки.

„Достигнахме до решението, че наистина трябва да се вземат мерки в подкрепа на потребителите. Има и съгласие за задълбочен експертен разговор по темата за двата законопроекта, така че те да изпълнят максимално целите си, без да вредят на конкуренцията, инвестиционната среда и бизнес климата в страната”, заяви Николай Вълканов, Сдружение за модерна търговия.

Предложенията на правителството за борба с галопиращите цени бяха обсъдени по-рано и от социалните партньори.

„Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по точка 1 и 2 от дневния ред, като работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но ще подходят конструктивно, ще дадат конкретни текстове за допълнение и изменение и допълнения в текстовете на двата законопроекта между първо и второ четене”, каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

„Могат да доведат в крайна сметка и до подкрепа за едни окончателни текстове, стига те да не деформират пазара, да не създават излишни административни пречки, да не създават двусмислици, при които да поставят под риск изпълнението на заложените цели в тези законопроекти и това, което е за нас особено важно е, да не вменяват изрично философията, че търговецът непременно е лош”, каза Румен Радев, председател на АИКБ.

Синдикатите подкрепиха предложенията на държавата.



„Ние продължаваме да мислим, че когато цената на дадена стока се увеличава, тя трябва да е пряко следствие от някакъв ръст на някакви разходи - суровини, енергия, труд”, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

