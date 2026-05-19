Бързо производство за хулиганство е започнато в Районното управление на полицията в Павликени след случай на произведени изстрели в централната част на града.

Сигнал за стрелба е подаден вчера следобед на телефон 112 по време на специализирана полицейска операция. При незабавните действия на органите на реда е установено, че около 16:00 ч. непълнолетно местно момче е произвело два изстрела с газов пистолет, който е носело със себе си.

След намесата на полицията оръжието е иззето. По случая се води бързо производство под наблюдението на прокуратурата.