„Предстои нова ескалация, защото словесната ескалация обикновено се превръща във физическа“, заяви дипломатът Веселин Вълчев в ефира на „Денят на живо“. Според него напрежението около Иран, САЩ и Китай навлиза в опасна фаза, а „времето е политически съюзник на Иран“.

По думите му посещението на американския президент Доналд Тръмп в Китай не е довело до политически пробив, а основно до икономически договорености. „От страна на Китай това бяха червените линии, които той постави, най-вече Тайван“, коментира Вълчев. Той подчерта, че по време на разговорите китайският лидер Си Дзипин е предупредил за риск съперничеството между две велики сили да прерасне във война.

Пакистан е предоставил на САЩ преработено предложение от Иран за прекратяване на войната

„За Тайван Си Дзинпин е разказвал, докато Тръмп е слушал мълчешком. Нещо, което не е особено типично за президента Тръмп“, отбеляза дипломатът. Според него САЩ са се фокусирали върху търговските отношения, включително доставки на самолети „Боинг“ и американска земеделска продукция за Китай.

В разговора Вълчев коментира и първото посещение на премиера Рома Радев в Берлин. По думите му изборът на Германия е знак за затвърждаване на „отношението към ключов стратегически партньор“ и на европейските позиции на България. Той подчерта, че визитата стъпва върху три основни теми – двустранното икономическо сътрудничество, европейската политика и международната сигурност.

