Нестандартно видео, подготвено от Жандармерията, привлече вниманието на потребителите в социалните мрежи. Униформени танцуваха на песента „Бангаранга” в знак на подкрепа към DARA и участието ѝ на „Евровизия”. Как се ражда идеята за този клип и кои са полицаите, пожелали успех на българската изпълнителка?

Видеото събра хиляди реакции в социалните мрежи. Идеята за него се ражда спонтанно, а заснемането му става бързо, разказват униформените.

„Жандармерията е олицетворение на сила и борбеност, но искахме да представим и другата ѝ страна, че зад униформата все пак стоят хора със сърца и най-вече, че сме българи. Българинът заслужава да бъде подкрепян, а хора като DARA ни карат да се чувстваме горди”, каза Анелия Христова от Дирекция „Жандармерия”.

„Сутринта, когато дойдох на работа, чух, че момчетата се вълнуват. Знаех вече, че DARA се е класирала за финала. Говорихме с шефовете ни да направим нещо и да покажем нашата човешка страна. Искахме и да подкрепим една българка, която представи страната ни на такова голямо събитие. Така започна забавлението. Видеото беше заснето в полуработна среда по време на почивка. Колегите са изключително артистични, веднага влязоха в ролите си. Признаваме си, че не очаквахме такава бурна реакция в социалните мрежи”, споделя Станислав Савов от Дирекция „Жандармерия”.

Редактор: Ивета Костадинова