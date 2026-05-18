След победата на DARA на „Евровизия” реакциите в социалните мрежи са мащабни и 99% са позитивни. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” Надежда Ганева, експерт по комуникации и социални мрежи.

Тя припомни обаче, че преди победата в социалните мрежи е имало много негативни коментари.

„Когато тя спечели правото си да бъде представител на България, реакциите бяха толкова негативни и срещу нея, и срещу песента, че тя беше на ръба на това да се откаже. Това беше само заради коментарите в социалните мрежи”, обясни Ганева. По думите ѝ в момента влиянието на социалните мрежи е такова, каквото не е било никога и наистина може да смачка човек.

„При реалната комуникация между хора действат механизми на социално поведение. Когато имаме анонимността на социалните мрежи, успяваме да изхвърлим ужасно много негативна енергия. Намалява се и чувството на емпатия”, обясни социалният антрополог Мина Христова.

„Смятам, че социалните мрежи в крайна сметка помогнаха много на DARA. Песента е грабваща, танцувална. Много я харесаха младите хора в TikTok, особено танца ѝ. Няколко дни преди финала песента плъзна навсякъде и наистина зарази хората с позитивизма си”, обясни Надежда Ганева.

Темата в предаването "Твоят ден" коментираха и актьорът Александър Сано и певецът Вениамин.

Според Сано всеки един в средите на изкуствата трябва да има силен характер. "За тази професия се изисква характер, много силен при това. Аз вярвам, че DARA е точно такъв човек. "Евровизия” трябва да е само първото стъпало към нейната истинска международна кариера”, каза актьорът.

"Тя е изключително дисциплинирана. Решението на DARA да се абстрахира от социалните мрежи и да започне да прави музика е добро решение", каза Вениамин.

