-
Сауна под блока и сметки за парно и през лятото
-
Иван Шишков: Спираме всякакви плащания за строителство по старата методика
-
Кристиян Костов: DARA е суперсилата на България
-
Масов бой в Милано заради лимитирана колекция часовници (ВИДЕО)
-
Самооптимизацията под лупа: Полезна тенденция или опасна мания
-
Упражнения у дома: Как да укрепим корема и гърба без излишно натоварване
В момента влиянието на социалните мрежи е такова, каквото не е било никога, обясни Надежда Ганева
След победата на DARA на „Евровизия” реакциите в социалните мрежи са мащабни и 99% са позитивни. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” Надежда Ганева, експерт по комуникации и социални мрежи.
Тя припомни обаче, че преди победата в социалните мрежи е имало много негативни коментари.
„Когато тя спечели правото си да бъде представител на България, реакциите бяха толкова негативни и срещу нея, и срещу песента, че тя беше на ръба на това да се откаже. Това беше само заради коментарите в социалните мрежи”, обясни Ганева. По думите ѝ в момента влиянието на социалните мрежи е такова, каквото не е било никога и наистина може да смачка човек.
„При реалната комуникация между хора действат механизми на социално поведение. Когато имаме анонимността на социалните мрежи, успяваме да изхвърлим ужасно много негативна енергия. Намалява се и чувството на емпатия”, обясни социалният антрополог Мина Христова.
„Смятам, че социалните мрежи в крайна сметка помогнаха много на DARA. Песента е грабваща, танцувална. Много я харесаха младите хора в TikTok, особено танца ѝ. Няколко дни преди финала песента плъзна навсякъде и наистина зарази хората с позитивизма си”, обясни Надежда Ганева.
Темата в предаването "Твоят ден" коментираха и актьорът Александър Сано и певецът Вениамин.
Според Сано всеки един в средите на изкуствата трябва да има силен характер. "За тази професия се изисква характер, много силен при това. Аз вярвам, че DARA е точно такъв човек. "Евровизия” трябва да е само първото стъпало към нейната истинска международна кариера”, каза актьорът.
"Тя е изключително дисциплинирана. Решението на DARA да се абстрахира от социалните мрежи и да започне да прави музика е добро решение", каза Вениамин.
Целия разговор гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
Последвайте ни