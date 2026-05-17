Снимка: БГНЕС
-
DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, посрещнаха я с водни салюти (ВИДЕО)
-
„Бангаранга“ превзе и небето: DARA излетя към България под аплодисментите на пасажерите и звуците на песента (ВИДЕО)
-
Екипът зад триумфа: Кои са хората дo DARA и какво символизира хореографията на „Бангаранга“
-
Иван Лечев: Дара е човек със страхотен потенциал, много се радвам, че в нейно лице светът получи една голяма звезда
-
Летището в София кипи в „Бангаранга“: Стотици българи се събраха да посрещнат DARA в България
-
Български политици поздравиха DARA за огромния успех
-
Мария Илиева: Победата на DARA е триумфално събитие за българската и за европейската музикална сцена
Да я посрещнат с радостни възгласи, пеейки суперхита „Бангаранга“, бяха дошли мнозина фенове, които изпълниха Терминал 2
„Нося нещо много специално на моите фенове, много съм изморена, но и много щастлива. Благодаря на всички, които са тук. Нямам търпение да се потопя в любовта на хората и да запазя момента за цял живот. Да се насладя и да канализирам правилно цялата тази енергия. Това беше първата крачка, но има още какво да градим за българското изкуство и музика. „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява. Всичко тепърва започва“.
Това каза развълнуваната победителка DARA, спечелила юбилейното 70-то издание на „Евровизия“ във Виена. Да я посрещнат с радостни възгласи, пеейки суперхита „Бангаранга“, бяха дошли стотици българи, които изпълниха Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София.
ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)
По думите ѝ днес тя и съпругът ѝ имат годишнина, но ще я прекарат разделени, тъй като той е в Милано.
Припомняме, че България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда DARA записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. "Бангаранга" получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.
Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA (ПЪЛЕН СПИСЪК)
На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Часове преди началото на финала DARA и сценичният екип получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави.
ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петкова
Последвайте ни