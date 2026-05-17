Бившият началник на Националната служба за охрана и депутат от „Прогресивна България“ ген. Румен Миланов коментира в предаването „На фокус“ теми, свързани със системата за сигурност, политическото влияние върху службите и последните обществени реакции около охраната на публични фигури.

Миланов подчерта, че според него в основата на проблемите в сектора стои „смесването на политика и професионална работа“. Той заяви: „Когато политиката започне да доминира в системи като тази за сигурност, те винаги се деформират. Получава се какафония, когато личните съображения започнат да изместват принципите“.

По повод твърденията за „отмъщение“ в контекста на охраната на политически лидери, генералът беше категоричен: „Не, отмъщение няма. Има процедури и има принципи, по които се вземат решения. Ако има сигнал за заплаха, той се проверява и се действа по него“.

Той обясни, че системата за оценка на риска включва няколко институции и уточни: „Има така наречена тричленка - главният секретар, председателят на ДАНС и началникът на НСО. Сигналът се преценява и се решава как да се реагира - първо се защитава лицето, но паралелно се работи и по самата заплаха“.

Ген. Миланов добави, че контролът върху този процес трябва да бъде внимателен, защото става дума за чувствителна информация. „Истичането на данни за заплахи крие огромни рискове. Това не е шоу, а въпрос на национална сигурност“, посочи той.

Той засегна и темата за злоупотреби със службите, като подчерта: „Винаги има риск системата да бъде използвана за политически цели. Затова е важно да има ясни правила и строг контрол, а не субективни решения“.

Миланов направи обобщение за необходимостта от реформа: „Цялата система за национална сигурност трябва да бъде прегледана внимателно и подредена. Трябва ясно да се дефинира кой подлежи на охрана и при какви условия“.

По думите му ключът е в баланса между сигурност и прозрачност, но без компромис с професионалните стандарти в службите.

