По традиция най-възрастният народен представител откри първото заседание на 52-рото Народно събрание
С призив за дела, ред и стабилност и възстановяване на доверието в институциите по традиция най-възрастният депутат Румен Миланов откри първото заседание на 52-рото Народно събрание.
"Приемам ролята си с чувство на дълг и отговорност“, подчерта той и допълни: "Над 3,3 милиона българи гласуваха и изпратиха ясно послание към политиците. Дадоха своето доверие и очакват от нас резултат. Значителна част от това доверие е насочена към новата управляваща сила. Това е голямо изпитание и още по-голяма отговорност”.
Председателстващият първото заседание очерта и основните предизвикателства пред парламента, като отбеляза, че той започва работа след труден период. Според Миланов хората очакват ясни решения, които да се усещат в живота им, а отговорността за това е лична за всеки народен представител. „С личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като „чест”, „достойнство”, „почтеност” и „родолюбие”“, заяви Миланов.
„Законът трябва да стои над всички. Пред депутатите стоят две ясни задачи – да върнем силата на закона и да съхраним мира. Нямаме право на грешки“, заключи той.
Редактор: Ралица Атанасова
