Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) изпрати отворено писмо до регионалния министър Иван Шишков, в което подчертава, че кадастърът не носи отговорност за т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ край Варна. От организацията настояват за ясно разграничаване на компетентностите и заявяват, че геодезистите не могат да бъдат натоварвани с функции по строителен контрол.

В становище на Управителния съвет на КИГ се посочва, че геодезическото заснемане представлява единствено техническо отразяване на фактическото състояние на терена – разположение, площ, коти и отстояния на обектите. Според гилдията от подобни заснемания не може да се установи кога е построена дадена сграда, дали за нея има издадени строителни книжа и дали тя е законна по смисъла на Закона за устройство на територията.

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От Камарата подчертават, че геодезистите не издават разрешения за строеж и не узаконяват сгради. По думите им удостоверенията за търпимост се издават от компетентните органи по устройство на територията, а именно общинската администрация и главният архитект, които са длъжни да проверят времето на изграждане и съответствието със законовите изисквания.

В писмото се обръща внимание и на ролята на кадастъра. От КИГ посочват, че неговата функция е да установява и картографира местоположението, границите и характеристиките на имотите и сградите, но не и да се произнася относно тяхната законосъобразност.

„Нанасянето на сграда в кадастралната карта не представлява разрешение за строеж, не удостоверява търпимост или узаконяване, не създава вещни права и не замества проверките на органите по устройство на територията, строителния контрол, общините и нотариусите“, се казва още в позицията.

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От Камарата посочват, че кадастралните скици и схеми служат единствено за индивидуализиране на имотите и не могат да заменят правната проверка, извършвана в нотариалното производство.

В заключение от организацията заявяват, че причините за незаконното строителство не се крият в кадастралната карта. Според тях контролът върху подобни обекти трябва да се осъществява чрез устройственото планиране, строителния контрол, общинските правомощия и нотариалните производства.

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Редактор: Калина Петкова