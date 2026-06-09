"Икономическа полиция" в Кърджали извършва проверка за длъжностно престъпление във връзка с незаконна станция за добиване на вода. Обектът е изграден на язовир „Студен кладенец” в землището на село Калоянци, а негов възложител е Община Кърджали.

Работата по случая се води съвместно със служители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и местната Дирекция за национален строителен контрол (РДНСК). В хода на разследването вече се снемат обяснения от служител на Общината.

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От събраните до момента данни и документи е установено, че обектът е построен без необходимите разрешителни. Освен това той не отговаря на предмета на обществената поръчка, проведена от местната администрация. Въпреки нарушенията, в края на миналата година на фирмата изпълнител са били преведени неправомерно над 500 000 лв. за строителни работи по незаконното съоръжение.

Проверката се води за престъпление по служба. Очаква се след приключване на работата по документиране на деянието, събраните материали да бъдат внесени в прокуратурата.