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Намерените кости са иззети за назначаване на експертизи
Човешки останки са били открити при извършване на ремонтни дейности в частен имот в свищовското село Българско Сливово, съобщи кореспондентът на БТА Антоанета Бълдъркова.
На място са извършени процесуално-следствени действия, а откритите кости са иззети за назначаване на експертизи, които трябва да установят произхода им и обстоятелствата около смъртта на човека.
Откриха човешки останки в Свищов
По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Антоанета Бълдъркова, кореспондент на БТА в Свищов
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