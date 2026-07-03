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Те са намерени в основата на 4-метров скат
Човешки останки са били открити в Свищов. За зловещата находка сигнализирал местен жител.
В четвъртък около обяд мъж потърсил съдействие в Районното управление в крайдунавския град. Той съобщил на служителите на реда, че зад сграда, в основата на 4-метров скат, е открил човешки кости.
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На мястото е извършен оглед от полицейски екип, а по случая е назначена съдебно-медицинска експертиза.
По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Иван Иванов
Източник: ОД на МВР - Велико Търново
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