Човешки останки са били открити в Свищов. За зловещата находка сигнализирал местен жител.

В четвъртък около обяд мъж потърсил съдействие в Районното управление в крайдунавския град. Той съобщил на служителите на реда, че зад сграда, в основата на 4-метров скат, е открил човешки кости.

Откриха тялото на мъж в Русе, по него имало следи от наранявания

На мястото е извършен оглед от полицейски екип, а по случая е назначена съдебно-медицинска експертиза.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Иван Иванов