Те са намерени в основата на 4-метров скат

Човешки останки са били открити в Свищов. За зловещата находка сигнализирал местен жител.

В четвъртък около обяд мъж потърсил съдействие в Районното управление в крайдунавския град. Той съобщил на служителите на реда, че зад сграда, в основата на 4-метров скат, е открил човешки кости. 

Откриха тялото на мъж в Русе, по него имало следи от наранявания

На мястото е извършен оглед от полицейски екип, а по случая е назначена съдебно-медицинска експертиза.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Иван Иванов
Източник: ОД на МВР - Велико Търново

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