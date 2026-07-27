Крал Т`Чала се завръща. Режисьорът Райън Куглър представи на сцената на Comic-Con в Сан Диего актьорът, който поема ролята на краля на Уаканда във филма "Черната пантера" след смъртта на Чадуик Боузман.

Това е британският актьор Дейвид Джонсън, който събра овациите на публиката с ролята си на Питър Макврийс, във филма на Франсис Лорънс „Дългата разходка”. Лентата е създадена по романа на Стивън Кинг.

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Райън Куглър, който вече е добре познат на публиката с филмите си „Крийд” и с това, че името му стои зад един от филмовите феномени миналата година „Грешници” отново ще разкаже историята на супергероя Черната пантера на MARVEL в третата част от франчайза.

Британската актриса Летиша Райт, която се завъръща в образа на Шури, лелята на Т'Чала II, написа „хайде, племеннико“ в публикацията за обявяване в Instagram.

Във филма участват още Дензъл Уошингтън, за когото не е уточнено в каква роля ще влезе, и Уинстън Дюк, който ще бъде М'Баку.

Снимка: Getty Images

Актрисата от „Ан Болейн“ Джоди Търнър-Смит описа Джонсън като „най-прекрасния човек“.

В публикация в Instagram бъдещият крал на Уканда заяви, че поемането на мантията е „привилегия“ и „чест“.

Още с първите кадри от сцената на Comic-Con актьорът получи похвали от свои колеги, които се застъпиха за него в новото му амплоа.

Снимка: Getty Images

"Черната пантера 3" трябва да излезе на голям екран през декември 2028 г.