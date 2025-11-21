Покойният носител на „Оскар“ Чадуик Боузман бе почетен посмъртно със звезда на Алеята на славата в Холивуд.

Боузман почина през 2020 г. на 43-годишна възраст след дълга лична битка с рака. Той продължи да работи и след диагнозата си през 2016 г., включително по любими на феновете на "Марвел" филми „Черната пантера“ и „Отмъстителите: Война без край“.

Церемонията се проведе на 20 ноември на булевард „Холивуд“. Към семейството на Боузман се присъединиха звезди като Летиша Райт, Майкъл Б. Джордан, Райън Куглър и Виола Дейвис.

🕊️ Chadwick Boseman posthumously receives a star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/hIMBHkrgaS — TMZ (@TMZ) November 20, 2025

Съпругата на Чадуик, Тейлър Симон Ледуърд-Боузман, заяви по време на церемонията, че покойният ѝ съпруг е бил „нещо повече от актьор, дори повече от артист“.

Chadwick Boseman’s wife, Simone Ledward, places his shoes on his new Hollywood Walk of Fame star. pic.twitter.com/hR3I1ZR80y — Pop Crave (@PopCrave) November 20, 2025

Ледуърд-Боузман допълни: „Той беше духовен учител, подкрепян от семейството и близките приятели, които го държаха здраво стъпил на земята и във вярата; от екип, който вярваше в него, закриляше го и се бореше за него. Колеги, които се доверяваха на визията му, подкрепяха го и изграждаха истинско братство – нямате представа колко решаващи бяха тези моменти.“

След това тя определи посмъртната церемония като начин да се „признае един живот, отдаден на изкуството“, преди да добави: „Признаваме твоето майсторство и твоята отдаденост и увековечаваме наследството ти като герой и икона. Ти живя с чест и вървя по пътя на истината.“

Forever in our hearts. Forever honored on the Hollywood Walk of Fame. We miss you, Chadwick Boseman. pic.twitter.com/duXiD4Sbqh — MTV (@MTV) November 20, 2025

Виола Дейвис сподели с много емоция: „Трябва да вярвам, че Чадуик е все още жив. Не мога да използвам думата „ изчезнал “ или „смърт “, наистина. Когато мисля за него, е като цитата: „Когато последният човек, който има спомен за теб умре, тогава наистина ще бъдеш мъртъв.“

Тя добави: „Благодаря му за това, което остави след себе си в мен, а именно горящ кехлибар, който винаги ме води към по-висш смисъл на работата и целта ми. Тази звезда, колкото и красива да е на Алеята на славата, свети много по-слабо от Чадуик на небето.“

Режисьорът на „Черната пантера“ Куглър, който е и пирятел на Чадуик, не успя да сдържи емоциите си. Той сподели: „Продължаваме да го носим със себе си. Чад беше звезда, заслужаваща звезда на Алеята на славата, но той беше и нашето най-невероятно бижу. Той отразяваше светлината, пречупваше я и когато го правеше, показваше величието на нашия народ и вселената на нашето споделено човечество. Благодаря ти, Чад.“

По време на своята кариера, Боузман получава много номинации и отличия за филми, включително „42“ , „Da 5 Bloods“ и „Black Bottom“ на Ма Рейни, но е най-известен с историческата си роля на крал Т'Чала, първият чернокож супергерой, оглавил филм в кинематографичната вселена на Marvel.