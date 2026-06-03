Очаква се Европейската комисия официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на Европейския семестър. В него България вероятно ще стане 11-тата държава в ЕС, за която се стартира процедура по прекомерен дефицит.

Процедурата е механизъм на Европейския съюз, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт или държавният дълг надмине 60% от БВП и не намалява с достатъчно бързи темпове.

Очаква се стартът на процедурата на ЕК срещу България заради свръхдефицит

Механизмът се прилага при превишаване на допустимите европейски фискални правила и може да доведе до допълнителен мониторинг и мерки.

Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проектобюджета преди неговото гласуване в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции - глоби или безлихвени депозити до 0.5% от БВП.

В Брюксел евродепутатите обсъждат и други ключови теми, свързани с икономическото състояние на държавите членки, конкурентоспособността на ЕС, сигурността и отбраната, както и бюджета и финансовата стабилност на Съюза. Заседават няколко парламентарни комисии, сред които по международна търговия, вътрешен пазар и земеделие.