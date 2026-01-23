"Грешници" е филмът, който тази година безспорно се превърна в един от водещите фаворити не само на публиката, но и на критиците. Лентата спечели десетки номинации, огромни приходи, но най-важното - превърна се в истински културен феномен.

Досега няма филм на вампирска тематика, който да е првлякъл толкова положителни оценки. Освен това лентата постави в центъра на прожекторите хоръра, което се случва много рядко в голямото кино. Дори класики като "Дракула" от 1992 година, с участието на Гари Олдмън, Кияну Рийвс и Уинона Райдър, и "Интервю с вампир" с Том Круз и Брад Пит не успяха да пожънат толкова големи успехи. Филмовият критик Али Плъмб посочва: „Последният път, когато нещо, свързано с хоръра, спечели наградата за най-добър филм, беше „Мълчанието на агнетата“ в началото на 90-те години. Това беше отдавна.“

‘SINNERS’ has broken history as the MOST-NOMINATED FILM OF ALL TIME at the Oscars with 16 nominations



'SINNERS' has broken history as the MOST-NOMINATED FILM OF ALL TIME at the Oscars with 16 nominations

"Грешници" ни прехвърля във времето на законите на Джим Кроу, въведени в южната част на Съединените щати в края на 19-ти и началото на 20-ти век, с които се налага расова сегрегация.

Лентата е с преобладаващо чернокож актьорски състав и разказва за двама братя близнаци - Илайджа „Смоук“ и Илайъс „Стак“ Мур, които се завръщат в родния си град в Мисисипи през 30-те години, за да започнат начисто, отваряйки блус клуб. По-малкият им братовчед Сами, певец и китарист, се присъединява към тях, въпреки предупрежденията на баща си - пастор Джедидая, за греховете на блус музиката. Към персонала се включват още пианистът Делта Слим, китайските търговци Грейс и Бо Чоу, полският работник Корнбред, който става пазач, и съпругата на Смоук - Ани, която започва работа като готвачка. Стак се среща с бившата си приятелка Мери, която е изоставил, за да я защити от бялата общност. На друго място обаче, ирландският имигрант вампир Ремик се крие от ловците на вампири от племето Чокто при Хогуудс. Той започва своя "лов" и така стига до бара на близнаците. Откриването на клуба привлича зловещите свръхестествени сили и нощта се превръща в кървава борба за оцеляване.

Режисьор на лентата е Райън Кулгър, който стана световноизвестен с работата си по мащабния франчайз на "Марвел" „Черната пантера“, както и с "Крийд" от 2015 г. Мнозина смятаха Кулгър за недостатъчно подготвен, за да се справи с подобно начинание. Самият той признава, че е "сглобил" сценария за 1-2 месеца.

„Това е нещо повече от просто ужас. Въпреки че очевидно са замесени вампири, има много повече", споделя той. „От известно време се занимавам със създаването на франчайз филми, така че исках да се откъсна от това. Очаквах с нетърпение да работя върху филм, който да ми се струва оригинален и личен. Имах желание да предам на публиката нещо оригинално и уникално", допълва Куглър.

Warner Bros., студиото, което застава зад него, инвестира близо 100 милиона долара в проекта. Отделно още близо 60 милиона са похарчени за маркетинг в световен мащаб. А Куглър получава правото на финален монтаж и цялостни права.

Холивудските ветерани бяха убедени, че филмът никога няма да донесе печалба и че големият риск на Warner Bros. „може да сложи край на студийната система“. Но "Грешници" не позволи този скептицизъм да спре възхода си и определено надмина очакванията. Той се противопостави на тенденцията, според която филмите на ужасите обикновено не се представят добре на церемониите по награждаване.

Успехите в цифри

♦ Лентата счупи всички рекорди на наградите "Оскар", като получи 16 номинации. Това надмина предишния рекорд от 14 номинации, постигнат от „Всичко за Ева“ през 1951 г., „Титаник“ през 1998 г. и „Ла Ла Ленд“ през 2018 г. Също така получи 7 номинации "Златен глобус" и спечели две статуетки. Номинациите за отличието "Изборът на критиците" бяха 17, от които филмът спечели четири. Лентата получи и пет номинации за "Наградите на актьорите".

♦ "Грешници" беше избран за един от 10-те най-добри филма на годината от Националния съвет за критика и Американския филмов институт.

♦ Освен че беше голям хит в кината, „Грешници“ грабна вниманието и на критиците на Rotten Tomatoes, които колективно дадоха на филма оценка от 97% fresh въз основа на 401 рецензии. Филмът получи и 96% оценка fesh в Popcornmeter в RT въз основа на над 25 000 проверени потребителски оценки.

♦ Лентата се оказа и печеливша във финансов план - „Грешници“ спечели 365,8 милиона долара в световен мащаб.

Актьорите и музиката

Колкото до актьорския състав - силно впечатление прави двойната роля на Майкъл Б. Джордан, който играе двамата близнаци. Джордан получи номинация за "Оскар", която е и първа в кариерата му. Освен него в надпреварата за наградите влязоха и британско-нигерийската актриса Унми Мосаку и Делрой Линдо, който е израснал в Лондон.

Джордан се прочу с телевизионния филм на HBO „Фаренхайт 451“, а след което грабна публиката с героите си в трите части на „Крийд”, както и с образа на Ерик Килмонгър в „Черната пантера”.

Освен, че се занимава с кино, той е собственик на клуба от Вишата лига AFC Bournemouth.

За участието си в "Грешници" звездата споделя:

„Филмът разказва за живота на чернокожите в Америка през 30-те години на миналия век, по времето на Джим Кроу. Семейството на майка ми идва от Хоуп, Арк., а баща ми идва от Шривпорт, Ла. Всички познавате бабите и дядовците си като стари хора, но забравяте, че някога те са били на 25 години, забравяте, че са имали амбиции, че са работели, че са се забавлявали. Така че за мен "Грешници" се оказаха любовно писмо до баба и дядо, до прабаба и прадядо. Исках да почета живота, който са се опитвали да живеят през това време."

„Да бъда част от проект, който ще остане в историята на киното, редом с филмите, които са ме вдъхновявали като творец - това е наистина сюрреалистично чувство", споделя още Майкъл Б. Джордан.

♦ Музиката в "Грешници" е композирана от Лудвиг Гьорансон. По време на предпродукцията Куглър изпраща на Гьорансон няколко записа от 30-те и началото на 40-те години на миналия век, по-специално произведенията на Робърт Джонсън и Томи Джонсън. Така голяма част от музиката е буквално въвлечена в сценария, като включва различни жанрове - блус, ирландски фолк, госпъл, джаз и соул.

Саунтракът на филма също е номиниран за "Оскар", заедно с песента I Lied to You. Кюстомите, прическите и дизайна на продукцията, както и операторската работа, монтажът, сценарият и звукът също получиха признание в съотвентите категории.

И така с пълния синхрон между детайлите и с перфекта работа по всеки един от тях, както и с много творчески талант "Грешници" се преврна в истински киношедьовър и културен феномен. А успехите на лентата със сигурност ще отекват още дълго време в историята на седмото изкуство.