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Вижте прогнозата на енергийния експерт Цветомир Николов
В разгара на лятото - с колко ще се оскъпява пътуването ни? Този въпрос е особено актуален не само заради сезона на отпуските у нас, но и на фона на нестихващото напрежение в Близкия изток. Наскоро от Евростат посочиха, че България е с най-голям годишен ръст на горивата в Европейския съюз и през месец юни. Увеличението е с около 26 на сто.
В свое интервю преди няколко месеца енергийният експерт в Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов прогнозира, че цените на горивата ще се задържат високи поне до октомври. „Прогнозата продължава да бъде валидна, най-вече защото е много вероятно конфликтът в Близкия изток да продължи. Докато няма яснота около ситуацията с Ормузкия проток и рисковете за доставките, несигурността ще остане висока“, заяви той в предаването "Пресечна точка".
Ново поскъпване на горивата у нас
По думите му пазарите продължават да калкулират риска, а инструментите за хеджиране и фючърсните пазари в Европа все още показват очаквания за високи цени поне до октомври, а вероятно и до ноември. „Всичко е функция на геополитическата ситуация. Един нов етап на конфликта може буквално за дни да промени всички прогнози“, подчерта енергийният експерт.
При сегашните нива на цените - около 1,70 евро за литър дизел и 1,54 евро за литър бензин, Николов смята, че до психологическата граница от 2 евро все още "има голямо разстояние". „България разполага с гарантирани физически доставки. Освен това пазарът все още очаква конфликтът да бъде овладян, което задържа цените под нивата, които бихме могли да видим при по-сериозна ескалация“, коментира той.
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Според него поскъпването у нас изглежда по-голямо в процентно изражение, защото България стартира от по-ниска ценова база заради по-ниските данъци и акцизи върху горивата спрямо държави като Германия и Нидерландия. „Не плащаме повече от останалите европейци. Просто процентното увеличение изглежда по-голямо, защото изходната база е по-ниска“, обясни Николов.
Очакванията му са цените да останат в настоящия диапазон с колебания от около 5-6 евроцента, в зависимост от развитието на конфликта и цените на физическата търговия със суров петрол и горива.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
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