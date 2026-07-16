Цените на горивата в България остават сравнително стабилни, но през следващите седмици е вероятно да последва ново поскъпване заради напрежението на международните петролни пазари. Това коментираха в „Твоят ден” по NOVA NEWS Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива и енергийният експерт Боян Рашев.

Към момента литър бензин А95 се продава за около 1,48 евро, а дизелът - за около 1,58 евро. Въпреки че международните цени на петрола са се повишили през последните две седмици, това все още не е прехвърлено изцяло върху цените на бензиностанциите у нас, коментира Хаджидимитров. „Дизеловото гориво винаги реагира по-бързо, защото търсенето му е по-голямо. Ако няма ново успокояване на международните пазари, очакваме останалото поскъпване да се отрази до края на следващата седмица“, каза той.

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Той беше категоричен, че няма опасност от недостиг на горива в България. По думите му рафинерията ни разполага с гарантирани доставки на суров петрол за следващите три месеца, а вносителите вече са осигурили необходимите доставки. "Цената на горивата обаче ще бъде по-висока поне през следващите две-три седмици", изтъкна Хаджидимитров.

Според Боян Рашев основната причина цената на петрола в световен мащаб да се задържа отновително ниска е, че "президентът Доналд Тръмп я натиска надолу". "С изявленията си за мир той охлажда очакванията за сериозно поскъпване. Цената пада, когато пазарът вярва, че напрежението ще намалее. Реалността обаче е различна - мир няма. Ормузкият проток беше частично отворен за кратко. В момента кораби излизат, но много рядко влизат. Най-важният сигнал ще бъде възстановяването на нормалния трафик, за да могат държавите от Персийския залив отново да изнасят нормални количества петрол", обясни той.

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По думите му близо 10-12 милиона барела дневно производство все още липсват на световния пазар, а продължителното напрежение неизбежно ще се отрази върху цените.

Рашев посочи още, че Китай временно е ограничил вноса на петрол, като използва собствените си стратегически резерви. Според него именно това е помогнало да не се стигне до още по-рязък скок на цените.

Двамата експерти коментираха и трудната ситуация за малките бензиностанции. Хаджидимитров заяви, че секторът работи с минимални маржове, а през последната година финансовите резултати са били сериозно влошени. „Когато маржовете паднат, става изключително трудно да се покриват разходите и да се осигурява ликвидност“, обясни той.

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Според него много собственици вече оптимизират разходите си чрез намаляване на персонала и въвеждане на нощно самообслужване. Очакванията са подобни практики постепенно да се разширят и при колонките за пропан-бутан.

Боян Рашев засегна и темата за електромобилите. Той обаче подчерта, че настоящата криза едва ли ще доведе до рязък отказ от използването на петрол. „Електромобилите се увеличават, но реалното им влияние върху световното потребление на петрол все още е минимално. Търсенето на петрол продължава да расте, както расте и потреблението на природен газ и въглища. Светът има нужда от все повече енергия“, заяви енергийният експерт.

И двамата експерти се обединиха около мнението, че непосредствен риск от недостиг на горива в България няма, но международната обстановка остава основният фактор, който ще определя цените на бензиностанциите през следващите седмици.

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Редактор: Станимира Шикова