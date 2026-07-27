Бензин А95 днес се продава средно за 1,54 евро за литър

Пореден ден на ръст на горивата у нас. По данни на търговците от Fuelo литър бензин А95 днес се продава средно за 1,54 евро, а най-масовият дизел - на цена от 1,73 евро.

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В последната седмица поскъпването за литър е съответно с 4 евроцента при бензин А95 и с 8 евоцента при най-масовия дизел.

Редактор: Цветина Петрова

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