Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 14 747,83 евро на дружество, което не е оказало съдействие при извършване на проверка на място в рамките на разследване за картел. Санкцията е в рамките на максимално допустимия по Закона за защита на конкуренцията размер - до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната финансова година.

През април екипи на антимонополния орган със съдействието на служители на МВР и след съдебно разрешение извършили проверки на място в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване.

КЗК проверява фирми за картел при доставка на IT оборудване

В хода на проверката в работните помещения на едно от дружествата възникнали пречки и затруднения, които възпрепятствали провеждането ѝ. По време на проверката били изтрити имейл кореспонденция и съобщения от чат приложение и бил прекъснат достъпът до друго чат приложение.

Комисията приема, че дружеството не е изпълнило задължението си за оказване на съдействие, като с действията си възпрепятства упражняването на контролните правомощия на КЗК. Решението подлежи на обжалване.

Редактор: Цветина Петкова