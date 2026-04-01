Екипи на Комисията за защита на конкуренцията извършват проверки на място в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване, съобщиха от КЗК. Проверките се извършват със съдействието на служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР.

Проверките са за установяване на евентуално извършено нарушение, изразяващо се в забранено споразумение с цел манипулиране на процедури по обществени поръчки.

Тръжните манипулации са форми на картел, при които участници в обществени поръчки съгласуват своето поведение с цел тяхното манипулиране и водят до неправомерно разходване на огромен обществен ресурс. Производството на КЗК е образувано по сигнал от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) към Министерство на вътрешните работи в качеството му на възложител по обществени поръчки.

Разгледани са всички поръчки за периода 2024 -2026 г., в които дружествата участват като конкуренти и са установени данни за евентуално наличие на картел.

След приключването на процесуалните действия, КЗК ще се произнесе в рамките на законоустановената си компетентност.

