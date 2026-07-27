Все по-често се регистрират случаи на шофьори, седнали зад волана след употреба на райски газ – тревожна тенденция, която поставя под риск не само техния живот, но и този на останалите участници в движението. Какви са последиците от употребата, защо този наркотик все още се подценява и къде е границата между "забавлението" и зависимостта коментира основателят на терапевтична общност за зависимости Пламен Йотински в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

„Райският газ трябва да бъде класифицирано като наркотично вещество. Употребата от него е много бързо разрушителен. Може да доведе до парализа или смърт. Истината е, че при други наркотични вещества може да се стигне до инфаркт, инсулт, опасни за живота състояния или водещи до летален изход дори от една доза”, каза той.

Райски газ зад волана: Какви са рисковете и какво казва законът

Йотински подчерта, че към райския газ пристрастяването е много бързо и лесно.

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Редактор: Цветина Петрова