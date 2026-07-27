61-годишна жена и съпругът ѝ, който е на 71 години, станаха родители за първи път след успешно проведена сложна инвитро процедура в болница в Скопие.

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От здравното заведение „Д-р Органджийски“ определят това като „изключителен медицински успех” предвид възрастта на родителите и сложността на процеса, предшестващ бременността. Лекарите допълват, че пациентката е претърпяла реконструкция на матката и че за процедурата са използвани дарени яйцеклетки.

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От болницата съобщават, че и майката, и новороденото момченце са в добро здравословно състояние, съобщава кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Редактор: Станимира Шикова