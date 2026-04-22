Броят на двойките с репродуктивни проблеми в България продължава да расте

Новият епизод на подкаста NOVA LAB Грижа поставя фокус върху предизвикателствата по пътя към родителството и как асистираната репродукция помага да се случи чудото на живота. Гост на Даниела Пехливанова е акушер-гинекологът Георги Станулов, специалист в областта на инвитро процедурите.

Инвитрото днес: От стигма към норма и нарастващ проблем

Броят на двойките с репродуктивни проблеми в България продължава да расте като вече почти стига 200 000 души. Причините за това са комплексни.

При жените пречка пред зачеването понякога може да се окаже хламидията, известна като "тихия убиец. Бактериалната инфекция често протича без симптоми, но води до необратими увреждания на маточните тръби. Многото аборти и безразборният секс в ранна възраст също може да се окажат причина за репродуктивните проблеми по-късно.

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking