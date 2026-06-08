От 1 юли 2026 г. цените на електрическата енергия са необосновано завишени, се казва в становище на омбудсмана Велислава Делчева, изпратено до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Повод за позицията на обществения защитник е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители от 1 юли 2026 г.

В проекта на КЕВР се предвижда цените на електроенергията за „Електрохолд Продажби“ ЕАД да се увеличат с 3,11%, за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД - с 3,24 % и за „Енерго-Про Продажби“ АД - с 2,38%.

Омбудсманът за пореден път обръща внимание, че съдържанието на доклада е трудно разбираемо за хората и не предоставя достатъчно информация, която да позволи независима преценка дали предложените цени се основават на обективни критерии и икономически обосновани разходи.

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В позицията си Делчева поставя конкретни въпроси, свързани с увеличението на цената за преноса на тока по електропреносната мрежа, определянето на технологичните разходи на електроразпределителните дружества, нарастването на експлоатационните и административните разходи, както и методологията за формиране на съотношението между дневната и нощната тарифа.

Делчева подчертава още, че в институцията на омбудсмана непрекъснато постъпват жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия.

Омбудсманът призовава КЕВР да извърши допълнителен анализ на разходите, които обосновават увеличението на цените за битовите потребители, както и да представи доказателства, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на финансовата тежест върху домакинствата.

Редактор: Цвета Лазаркова