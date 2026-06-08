Министерството на външните работи изяснява случая на българската гражданка Ива Михайлова от Кочани, Северна Македония, след като в края на март тя се обърна за съдействие към посолството на България в Скопие. На Михайлова беше предоставена правна помощ.

Документите за проведените медицински изследвания на 23-годишната жена бяха транспортирани до София и разгледани в лечебно заведение. Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимият за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на Михайлова и възможността то да бъде проведено в България.

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Съдът в Кочани е наложил на Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си. Предстои ново внасяне на молба до съда, придружена от осигурената от българска страна документация.

Ива Михайлова живее в Кочани и има гражданство от България и РС Македония. След претърпян пътен инцидент през октомври, налагащ лечение, осем месеца тя няма право да напуска родния си град. След катастрофата миналата година властите в Скопие взели личните ѝ документи, включително българските, вследствие на което тя не може да се лекува в България.

Редактор: Цвета Лазаркова