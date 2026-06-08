Ливанският министър на културата Гасан Саламе призова историческите обекти в страната да бъдат пощадени от военни удари. Изявлението дойде, след като бяха установени щети в района на световното културно наследство на ЮНЕСКО в южния град Тир след израелски бомбардировки. „Отправям призив да не бъдат атакувани археологическите обекти в страната, особено руините в Тир, които са част от световното наследство на човечеството“, заяви Саламе пред АФП.

Тир, един от най-древните градове по средиземноморското крайбрежие, се намира на около 20 километра от границата с Израел. Археологическите му обекти, включени в списъка на ЮНЕСКО, са разположени в две основни зони на града.

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На място журналистите са видели прах и отломки в близост до древни колони, както усукани метални конструкции и счупени клони около няколко каменни артефакта. Отломки от бетон и метал са били разпръснати и върху каменно стълбище в археологическия комплекс.

Израелската армия многократно бомбардира Тир след избухването на последната война с „Хизбула“. Нови удари бяха нанесени и на 7 юни, след като беше издадена поредна заповед за евакуация, обхващаща райони, включително една от археологическите зони с римски руини.

Регионалният директор на археологическите обекти в Южен Ливан към Министерството на културата Али Бадауи заяви, че именно бомбардировките от 7 юни са нанесли „най-тежките щети“ на древните части на Тир от началото на войната.

Редактор: Дарина Методиева