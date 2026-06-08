„От началото на юли ние спираме да чистим кварталите „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“, тъй като нямам правна възможност”, алармира кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев в предаването „Здравей, България“ по NOVA. Той допълни, че ситуацията при тях е специфична, тъй като те са единственият район в столичната Зона 3 и изобщо в София, който сам е успял да организира дейността по сметосъбиране и сметоизвозване през последните седем месеца.

„Работим с наша техника, с наш персонал и с наша организация и не допуснахме в трите ни квартала да има криза”, обясни Георгиев, но уточни, че техниката всъщност е наета, а с над 20-те работници са сключени договори. Той беше категоричен, че управлението на отпадъците не е отговорност на районните кметове, като подчерта, че „цялата работа по отношение на сметосъбирането и сметоизвозването е пряк ангажимент на софийския кмет”.

Столичният район „Изгрев“ спира сметопочистването от 1 юли

„Опитът и практиката през тези седем месеца показват, че по този начин услугата, организирана така, струва доста по-малко, отколкото ако бъде дадена на концесионер”, сподели районният кмет. Затова той изрази мнение, че този тип дейности трябва да бъдат ангажимент на общинско дружество, за да може „тази услуга да бъде по-евтина за софиянци и да няма вариант, в който частни фирми да извиват ръцете на столицата”.

Относно рисковете от предстоящото спиране на дейността, Георгиев изрази надежда, че Столичната община ще създаде необходимата организация. По думите му средно на ден там се извозват по 25 тона битов отпадък, а от началото на кризата са събрани и над 200 тона едрогабаритен. „Ако два дни не се чисти, кварталите ще се заринат, така че разчитам на организацията на Столична община адекватно, бързо, ефективно от 1 юли да влязат да чистят кварталите ни”, призова кметът на района.

„Не всяваме паника, не всявам излишни притеснения в гражданите, но съм длъжен да ги информирам кога ние спираме да работим”, категоричен е Георгиев. Проблемът се усложнява допълнително и от факта, че липсват други регулярни дейности. „Хората понякога забравят, че не е само боклукът – това са почистването на градините, миенето на улиците, спирките, кошчетата в междублоковите пространства, всичко това не се случва, тъй като няма договор със Столична община”, завърши кметът на район „Изгрев”.

Повече гледайте във видеото.