В неделя стана ясно за тежък инцидент в Дупница, при който 17-годишен младеж загина, след като взе автомобила на свой роднина и се вряза в къща. По информация на NOVA джипът се е движил със скорост между 130 и 140 км/ч по тясна градска улица. Днес станаха ясни нови подробности за трагедията.

„На 20 метра преди ударената къща има изкуствена неравност, но на мястото не се вижда спирачен път. При скорост от 90 до 100 км/ч всяка секунда е от значение. За една секунда, ако изгубите управление над автомобила, може да се случи най-страшното. А при 130 км/ч вече за част от секундата се променя всичко”, коментира Георги Бързаков от Асоциацията за квалификация на шофьорите в България в ефира на "Здравей, България". Според него контролът от страна на органите на реда е на доста добро ниво, но обществото трябва да се изправи и ясно да заяви, че не желае да става свидетел на подобни инциденти.

С висока скорост: Кола се вряза в къща в Дупница, загина 17-годишният шофьор

Стената на имота, в който се е забил джипът, е разрушена. По време на удара в съседната стая е спала 82-годишна жена, която, за щастие, остава невредима. Тя споделя, че се е събудила около 3:00 часа през нощта от силния сблъсък. Възрастната жена коментира и думите на своя съседка студентка, според която преди инцидента е имало гонка и е подаван сигнал до полицията три пъти.

По думите на експерта Георги Бързаков обаче, често хората бъркат звука от леко разкъсан ауспух с незаконно състезание. Към момента все още няма официално потвърдена информация от полицията дали наистина е имало гонка.

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