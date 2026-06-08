Не трябва да изхождаме от идеята, че пазарната икономика я развиваме само с идеята да увеличаваме капитала и да трупаме печалби. Това каза доц. Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, в предаването „Денят на живо”.

„Не е нормално на спекулирайки на фондовата борса, курс купува – курс продава за един ден, да изкарваш повече пари, отколкото един лекар за цял живот. Не е нормално навсякъде да има монополи и картели и да формират цени по-високи от пазарните и да се налага премиерът Радев днес да благодари на големите вериги, че са се съгласили най-накрая след една година да намалят с 15% малката кошница, при положение, че ние от една година всеки месец изкарваме данни, че имаме надценки от 30 до 130% ”, коментира той.

По думите му тепърва ще се види ефектът от новите законопроекти на правителството и допълни, че всяко ново правителство има нужда от 100 дена толеранс. „Ако държавата има проблем с дефицита или свръхдефицита, то това е изцяло проблем на калпавата инвестиционна програма и ангажименти, които сме залагали, но в крайна сметка не сме могли да изпълним или сме прехвърлили за следващи години”, категоричен беше доц. Костов.

Правителството и търговските вериги се договориха за трайно намаляване на цените на основни храни

Той коментира още, че до момента правителството не е заявило готовност на променя данъците, защото първо ще борят корупцията, сивата икономика и други неща и чак тогава може да се отвори дебатът за данъците. „Ние няма как да осигурим качествено образование, здравеопазване и всичко, което си мислим, че трябва да бъдем като нация, с настоящия темп на ръст на приходите. Дори да подобрим сивата икономика, просто сегашната данъчна система създава неравенства. Хората, които движат растежа с малки и средни доходи, които потребяват всичко, което получат на 100%, плащат по-висока данъчна и осигурителна тежест от хората с високи доходи и с най-високи доходи, тъй като хем няма необлагаем минимум за ниските, хем има таван, който изключва една огромна част от социалната система”, обясни икономистът.

Доц. Костов каза още, че надценката при стоките идва от цена на едро спрямо цена на дребно и една част от тази надценка е пазарна и оправдана, друга е спекулативна, затова трябва да се изсветли ценообразуването. „Тази мярка плюс двата законопроекта, които утре ще се гледат в бюджетната комисия, би трябвало да дадат ефект.”, прогнозира икономистът.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова