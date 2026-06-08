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Коментар на Елица Виденова, Александър Чакмаков и Светломир Дамянов
В понеделник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха пиар експертът Елица Виденова, Александър Чакмаков, директор на I АЕГ и д-р Светломир Дамянов.
В първата дискусия те обсъдиха „кошницата с грижа”, която предлагат управляващите. Ще имат ли ефект мерките за овладяване на цените?
Във втората дискусия коментаторите насочиха внимание към казуса „Баба Алино”. Ще има ли справедлив изход и кой е той?
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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