Папа Лъв XIV беше посрещнат с бурни овации по време на посещението си в парламента на Испания. Депутатите в Мадрид аплодираха Светия отец в продължение на цели седем минути, преди той да произнесе една от най-силните си политически речи досега. „Светът преживява дълбока духовна и културна криза, която се проявява в множество форми на насилие, поляризация и взаимно недоверие“, заяви той пред депутатите.

Лъв XIV отправи призив за прекратяване на военните конфликти и се обяви против увеличаването на военните разходи в Европа. „Оръжията могат да наложат временно мълчание, но никога не могат да изградят истински и траен мир“, подчерта папата.

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Специално внимание той отдели на мигрантите и бежанците, като призова държавите да проявят повече солидарност към хората, принудени да напуснат домовете си заради войни, бедност и климатични промени. „Моралното величие на една нация се проявява преди всичко в способността ѝ да закриля и подкрепя най-уязвимите“, каза още Светият отец.

По време на речта си папата засегна и темата за изкуствения интелект, като настоя за строг етичен контрол върху използването му, особено в сферата на военните технологии.

Сред акцентите в обиколката на папа Лъв XIV е и среща с мигранти, достигнали Европа по един от най-опасните маршрути през Атлантическия океан. Очаква се папата да използва визитата, за да отправи послания, свързани със социалната справедливост, интеграцията и подкрепата за уязвимите общности.

Програмата му включва още посещение на Саграда Фамилия в Барселона, където ще открие нова кула на прочутия храм, както и визити в Манастир Монсерат и на Канарски острови.

Като първия американец начело на Римокатолическата църква, Лъв XIV предизвиква засилен обществен интерес, а организаторите очакват десетки хиляди вярващи да го посрещнат по време на обиколката му в Испания, която продължава до 12 юни.

Редактор: Дарина Методиева