Повече от един милион души се стекоха в Мадрид, близо до един от главните площади на испанската столица, за водената от Папа Лъв XIV литургия. Главата на римокатолическата църква е в Испания от вчера.

Много хора се събраха на емблематичния площад „Сибелес“, за да привестват папата. Според Ватикана и местните организатори, на площада и околните улици са се събрали около милион и 200 хиляди души.

Папа Лъв XIV в Испания: Половин милион души се събраха на молитвено бдение в Мадрид

В своята проповед по време на литургията папа Лъв призова събралите се да изповядват вярата си, като помагат на другите.

„В това се състои задачата на Испания днес и в бъдеще: да гарантира, че религиозността, която е оформяла и определяла тази страна в продължение на векове, не е просто музей на миналото, който може да се посети, а училище на вярата, от което да черпим и днес: училище, което ни учи да коленичим пред Бога и пред ближния си, защото никой не може да коленичи пред Господа и да презира своя брат“, заяви папата.



Редактор: Цветина Петкова