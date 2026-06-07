Папа Папа Лъв XIV започна официалното си едноседмично посещение в Испания, като още в първия ден постави акцент върху мира, миграцията и социалната отговорност на обществата.

Официалната визита започна с прием в двореца в Мадрид, организиран от крал Фелипе VI и кралица Летисия.

В речта си Светият отец подчерта „активния ангажимент на Испания към мира“, като похвали позицията на страната срещу военните конфликти и подкрепата ѝ към мигрантите.

Папа Лъв XIV пристигна в Испания: Първа визита с акцент върху миграцията и социалните проблеми

Кулминацията на първия ден от посещението беше мащабното молитвено бдение, проведено на емблематичния площад Пласа де Лима и околните булеварди.

Според организаторите на събитието се събраха около половин милион души, предимно млади хора, дошли да посрещнат Светия отец. Папамобилът се движеше повече от 20 минути сред множеството, за да позволи на папата да поздрави събралите се вярващи.

По време на молитвеното бдение папа Лъв XIV отправи силно послание към присъстващите, насочено най-вече към младите хора: „Пред лицето на празнотата, породена от безразличието и покорството, пред насилието на войната и лъжите, вие трябва да бъдете искрата на едно ново човечество. Искам да ви възложа една задача: да бъдете хора. Да бъдете мъже и жени от плът и кръв – не само на вид, а с лица, на които може да се има доверие“, заяви папата.

Посещението на папа Лъв XIV в Испания продължава една седмица и включва редица срещи, обществени събития и религиозни прояви, като се очаква основните теми да бъдат мирът, социалната справедливост и ролята на Църквата в съвременния свят.

Редактор: Цветина Петкова