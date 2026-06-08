Транспортният бранш излиза на национален протест на 15 юни.

Оттам настояват за спешно разследване от Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор за съмнения за картелни практики и изкривяване на пазара на застраховките.

Транспорният бранш излиза на протест

Браншът иска и въвеждане на бързи и таргетирани антиинфлационни мерки за сектора. Транспортните фирми настояват и за среща с премиера, за да се изготви незабавен спасителен план за над 15 хиляди компании в сектора, които са застрашени от фалит.

Редактор: Цвета Лазаркова