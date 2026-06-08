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Настояват за въвеждане на антиинфлационни мерки и среща с премиера
Транспортният бранш излиза на национален протест на 15 юни.
Оттам настояват за спешно разследване от Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор за съмнения за картелни практики и изкривяване на пазара на застраховките.
Транспорният бранш излиза на протест
Браншът иска и въвеждане на бързи и таргетирани антиинфлационни мерки за сектора. Транспортните фирми настояват и за среща с премиера, за да се изготви незабавен спасителен план за над 15 хиляди компании в сектора, които са застрашени от фалит.Редактор: Цвета Лазаркова
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